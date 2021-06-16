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Общество

Роскомнадзор предложил россиянам получать доступ к порно через портал Госуслуг

Доступ к взрослому контенту предлагают сделать через портал Госуслуг

Главный радиочастотный центр, который является структурой Роскомнадзора, решил внести предложения для ужесточения доступа к порнографии в интернете. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Они предлагают разделить контент на «законный» и «вне закона». Доступ ко второй части может быть тольео для совершеннолетних, пишет ведомство, причём подтверждать возраст можно через портал Госуслуг.

«Вне закона» окажутся детская порнография и съёмки пожёстче, например имитация насилия.

При этом ведомство совершенно не поясняет, что необходимо делать с «незаконной порнографией»

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