Роскомнадзор предложил россиянам получать доступ к порно через портал Госуслуг
Главный радиочастотный центр, который является структурой Роскомнадзора, решил внести предложения для ужесточения доступа к порнографии в интернете. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Они предлагают разделить контент на «законный» и «вне закона». Доступ ко второй части может быть тольео для совершеннолетних, пишет ведомство, причём подтверждать возраст можно через портал Госуслуг.
«Вне закона» окажутся детская порнография и съёмки пожёстче, например имитация насилия.
При этом ведомство совершенно не поясняет, что необходимо делать с «незаконной порнографией»
Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
При ухудшении показателей заболеваемости COVID-19 в Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию
Как пожилым людям воспользоваться услугой выездной вакцинации, рассказала Марина Гаращенко