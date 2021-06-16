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Страна и мир

Путешественник Андрей Шарашкин желает посетить и Псков

Шарашкин возьмёт курс на Псков. Фото slovo-nashe.ru

Турист Шарашкин решил обойти Россию пешком и добрался до Кандалакши. Пишет ВКотакте паблик «Мир путешествий!».

Турист-экстремал Андрей Шарашкин, который задумал обойти Россию пешком, проходит маршрут Архангельск–Мурманск. Он уже добрался до Кандалакши. Там путешественник посетил водопад в селе Колвица, прошел по эктотропе.

Как пишет ИА «Би-порт», россиянин в основном идет пешком со снаряжением. В городах его встречают местные
жители, рассказывают о красивых местах и достопримечательностях.

Житель Москвы начал свое путешествие в конце мая. В общей сложности он планирует преодолеть расстояние в 1727 км. Чуть больше двух лет назад он запланировал 33 пеших путешествия длиной около 40 тыс. км. По подсчетам, ему потребуется на это около четырех лет.

Дойдя до Мурманска, он планирует отправиться в Петербург. Все маршруты строятся так, чтобы идти по дороге. Следующая после Петербурга остановка — Псков, затем Белгород.

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