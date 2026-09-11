Второй этап проекта «Язык и культура» стартовал в школах Пскова

15:21, 11 сентября 2026, ПАИ

Изучать китайский язык и глубже знакомиться с традициями Китая теперь смогут ребята из ещё нескольких школ Пскова: лицея № 4, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Гуманитарного лицея, Псковского педагогического комплекса, гимназии № 29 и естественно-математического лицея № 20. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале на платформе MAX.

Первый этап проекта уже доказал живой интерес школьников к китайской культуре и языку, подчеркнул глава Пскова. Он обратил внимание, что более 130 ребят освоили азы китайского и прикоснулись к уникальному наследию Китая. «Эти результаты стали для нас лучшим стимулом двигаться дальше», – подчеркнул Елкин.

Особую ценность второму этапу придаёт приезд опытных педагогов из Шаньдунского политехнического университета. По мнению главы города, их профессионализм и увлечённость помогут школьникам выйти на новый уровень, почувствовать язык, понять культуру и увидеть, как много общего может быть у разных народов.

Такие проекты – это не просто уроки, а мосты взаимопонимания, которые строят для будущего, подчеркнул Борис Елкин. Он выразил уверенность, что знакомство с китайской культурой станет для школьников не только увлекательным путешествием, но и ценным вкладом в их образование и личностное развитие.

«Благодарю всех, кто помогает развивать проект: педагогов, руководителей школ, наших партнёров из Китая. Вместе мы делаем Псков городом возможностей и добрых международных связей», – подытожил он.