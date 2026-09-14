Более ста питомцев вывезли за рубеж из Псковской области с начала года

14:57, 14 сентября 2026, ПАИ

104 домашних питомца выехали в сопровождении своих владельцев за рубеж из Псковской области с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

С 1 января по 11 сентября ветеринарные сертификаты были оформлены на вывоз 72 собак, 28 кошек, двух кроликов и двух шиншилл.

Специалисты ведомства также убедились в удовлетворительном состоянии здоровья домашних питомцев. Особое внимание уделялось наличию у животных чипа, срокам проведения вакцинаций, обработок и наличию протоколов на титры антител при их необходимости. Все питомцы были клинически здоровы, вакцинированы от бешенства и других инфекционных заболеваний.

В итоге владельцы вместе со своими животными-компаньонами отправились в 22 страны мира. Самыми популярными направлениями стали Латвия, Литва, Германия, Кипр, Польша, Сербия, Великобритания, Франция, Швейцария, Швеция, Израиль и Турция.