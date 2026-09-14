Российские легкоатлеты обратились в ООН и МОК с призывом отменить запрет World Athletics

12:06, 14 сентября 2026, ПАИ

17 российских легкоатлетов направили коллективное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) и Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбой отменить запрет World Athletics на их участие в международных турнирах. Об этом сообщается в соцсетях российской прыгуньи с шестом Полины Кнороз.

В письме спортсмены просят международное сообщество прекратить дискриминацию, которую, по их мнению, поддерживает глава World Athletics, и допустить их до соревнований. Легкоатлеты отмечают, что на протяжении многих лет лишены возможности реализовать свою мечту, и призывают ООН, МОК и World Athletics услышать их голоса.

В начале июля World Athletics продлила отстранение российских спортсменов от международных турниров. Российские атлеты не допускаются к соревнованиям под эгидой организации с 1 марта 2022 года в связи с ситуацией на Украине.