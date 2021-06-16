На трассе Великий Новгород - Псков водитель сбил лося

21:57, 16 июня 2021, ПАИ

ДТП с участием легкового автомобиля и лося зарегистрировали сегодня на 12 километре трассы Великий Новгород – Псков, сообщили на сайте Flash Nord со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД МО МВД России «Новгородский».

Инцидент произошел 16 июня. Автомобилист, который находился в автомобиле «Рено Логан», допустил столкновение с лосем, в результате чего животное получило незначительные травмы.

Отмечается, что автомобиль почти не пострадал. Но в ведомстве заявляют, что у иномарки отмечаются некоторые технические повреждения.