На трассе Великий Новгород - Псков водитель сбил лося
ДТП с участием легкового автомобиля и лося зарегистрировали сегодня на 12 километре трассы Великий Новгород – Псков, сообщили на сайте Flash Nord со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД МО МВД России «Новгородский».
Инцидент произошел 16 июня. Автомобилист, который находился в автомобиле «Рено Логан», допустил столкновение с лосем, в результате чего животное получило незначительные травмы.
Отмечается, что автомобиль почти не пострадал. Но в ведомстве заявляют, что у иномарки отмечаются некоторые технические повреждения.
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