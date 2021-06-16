Сегодня пилоты баллонов выполняли сложные задания

22:42, 16 июня 2021, ПАИ

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В Центре XXVI соревнований по воздухоплаванию в Великих Луках прошёл брифинг перед вечерним полётом аэронавтов. Об этом сообщила районная газета «Великолукская правда.Новости». Спортивный директор чемпионата России по воздухоплавательному спорту, главный судья соревнований Иван Меняйло рассказал пилотам о заданиях, которые они выполняют на этот раз.

Сегодня их три: «Тюльпан», «Флай-он» и «Угол». Все задания выполняются последовательно, за каждое начисляются очки. Так, суть задания «Угол» состоит в том, что пилоты будут пытаться достичь наибольшего изменения направления своего полета от заданного направления.Завтра утром пилотам предстоит завершающий спортивный полёт, если, конечно, позволит капризная погода.

Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходит в Великих Луках с 11 по 17 июня.