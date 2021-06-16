СК сообщил о задержании участника банды Басаева

22:45, 16 июня 2021, ПАИ

Задержан еще один член банды Басаева, причастной к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

16 июня в ходе совместной операции ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и ФСБ России задержан член банды Басаева – уроженец Чеченской Республики Магомед Алханов.

Следствие устанавливает роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в момент нападения и планирует предъявить задержанному обвинение в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на силовиков, а также избрать меру пресечения.

Напомним, 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни вооруженной бандой под руководством Басаева и Хаттаба совершено нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили различные ранения.

Следственный комитет РФ продолжает расследование по данному факту.