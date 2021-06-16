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Спорт

В Локнянском районе за сдачу норм ГТО боролись семьями

Семья Воробьёвых, взявшая первое место. Фото газета «Восход».

В Локнянском районе на спортивной площадке состоялась сдача норм ГТО («Готов к труду и обороне»). Об этом пишет районная газета «Восход». Принимали участие все желающие: родители с детьми, школьники, которые еще не сдавали нормы ГТО, и те, кто хотел улучшить результат в своей ступени.

Площадка для тренировки и сдачи норм ГТО совсем новенькая, построена и введена в эксплуатацию в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демо-графия» только в этом году. Уже сейчас площадка пользуется популярностью: заниматься приходят не только школьники, но и взрослые.

Перед началом мероприятия участников и гостей приветствовала глава Локнянского района Нина Степанова. Она поздравила присутствующих с праздником, призвала заниматься спортом, бережно относиться к спортивному оборудованию.
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района и муниципальный центр тестирования ГТО провели фестиваль – конкурс Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. В спортивном конкурсе приняли участие семьи Ткачевых, Воробьевых, Саковичей, Лавреновых и Шишовых. Также нормы ГТО в своих ступенях смогли сдать все желающие ребята и взрослые. По итогам конкурса первое место завоевала семья Александра, Светланы и Ярослава Воробьевых. Второе место - у семьи Саковичей, семья Лавреновых - на третьем месте. Все команды получили грамоты, сладкие призы и денежные премии от администрации района. 

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