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Общество

В московские вузы можно будет поступить только с прививкой от коронавируса

Чтобы поступить, надо будет привиться. Фото picture-alliance

В московские вузы можно будет поступить при имеющейся  прививке от короноавируса. Причина — ухудшение ситуация с коронавирусом. Инициатива содержится в рекомендации, которую выпустил Совет ректоров вузов Москвы и Московской области. Об этом сообщил портал «Говорит Мосва».

«Предлагается отменить ранее запланированные в офлайновом режиме массовые мероприятия, включая дни открытых дверей, выпускные вечера, массовые летние школы и конференции, с их переводом в дистанционный режим»,— говорится в документе.

Ранее власти Москвы из-за эпидемической ситуации отменили общегородской выпускной в Парке Горького.

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В московские вузы можно будет поступить только с прививкой от коронавируса

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