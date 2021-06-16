В московские вузы можно будет поступить только с прививкой от коронавируса

23:51, 16 июня 2021, ПАИ

В московские вузы можно будет поступить при имеющейся прививке от короноавируса. Причина — ухудшение ситуация с коронавирусом. Инициатива содержится в рекомендации, которую выпустил Совет ректоров вузов Москвы и Московской области. Об этом сообщил портал «Говорит Мосва».

«Предлагается отменить ранее запланированные в офлайновом режиме массовые мероприятия, включая дни открытых дверей, выпускные вечера, массовые летние школы и конференции, с их переводом в дистанционный режим»,— говорится в документе.

Ранее власти Москвы из-за эпидемической ситуации отменили общегородской выпускной в Парке Горького.