Удобрять землю советует сегодня народный календарь

07:01, 17 июня 2021, ПАИ

17 июня православная церковь чествует память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил в III-IV веках, сообщает calend.ru.

Его отец, Дометий, был родным братом римского императора Проба, но, уразумев ложность языческой религии, уверовал во Христа. Во время жестоких преследований христиан в Риме он вместе с двумя своими сыновьями, Пробом и Митрофаном, перебрался в Византию, где обучался закону Господню у епископа Тита, после смерти которого на епископский престол за свое усердие и благие дела был возведен Дометий, а затем — его сыновья — Проб и в 316 году — святой Митрофан.

Однажды в Византию прибыл император Константин Великий, который, увидев святость жизни и мудрость святого Митрофана, взял его с собой в Рим. Вскоре Константин перенес столицу из Рима в Византию и перевел туда святителя Митрофана, а в 325 году на I Вселенском Соборе он исходатайствовал у святых отцов для Митрофана титул Патриарха. Таким образом, святитель Митрофан стал первым Патриархом Константинопольским. Он мирно преставился к Богу в 326 году, в возрасте 117 лет.

В народном прозвище Митрофана — Навозник — не было ничего оскорбительного для святого. Напротив, к навозу крестьяне всегда относились с уважением — как к залогу будущего урожая. На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить. Люди говорили: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки»; «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет». Отлынивать от такой работы было чревато: «Обманешь поле один раз, а оно тебя — десять».

На Митрофана также окликали ветер — просили его прислать благодатные, теплые дожди. В то же время считалось: «Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) — жди ненастья».

В народе также подмечали, что к Митрофану лён начинает расти в полную силу. «День тем силён, что вытягивает лён», — приговаривали в народе. И добавляли: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».