Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается 17 июня

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, отмечаемый во всём мире ежегодно 17 июня, установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году.  Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия этого Дня повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием.

Деградации подвергается треть поверхности Земли, что соответственно угрожает здоровью и источникам средств к сосуществованию более 1 миллиарда людей. Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям сельскохозяйственной продукции ориентировочно на сумму в 42 миллиарда долларов.

Проблема опустынивания — это проблема мирового значения, которая имеет серьезные последствия для системы международной экологической безопасности, усилий по искоренению нищеты, социально-экономической стабильности и устойчивого развития. Последствиями опустынивания и засухи являются отсутствие продовольственной безопасности, голод и нищета. Связанная с этим социальная, экономическая и политическая напряженность может приводить к возникновению конфликтов, дальнейшему обнищанию и усилению деградации земель. Рост масштабов опустынивания во всем мире угрожает на миллионы увеличить число бедняков, вынужденных искать новое пристанище и средства к существованию.

Общая площадь почв России, подверженных процессам опустынивания или потенциально опасных в этом отношении, составляет по различным оценкам от 50 до 100 миллионов гектаров. Это районы Поволжья, Предкавказья, Забайкалья, Калмыкии и Астраханская область. Специалисты называют наиболее засушливыми 1891, 1911, 1921, 1931, 1936, 1946, 1954, 1957, 1967, 1971 и 2010 годы. Чаще всего от засухи страдают Среднее и Нижнее Поволжье и бассейн реки Урал, а в результате засухи Россия недополучает до 24 миллионов тонн зерна.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

17 июня 2021

Страшный день Лукиллиана, странные маски после прививки и почему Роспотребнадзор не даёт купаться — в новом "Хорошем дайджесте"
16 июня 2021

В московские вузы можно будет поступить только с прививкой от коронавируса

16 июня 2021

Учащиеся Великих Лук приняли участие в международном молодежном патриотическом форуме «Мы помним»

16 июня 2021

Стали известны результаты творческого конкурса среди людей с ментальными проблемами в Псковской области
16 июня 2021

Псковичи купаются в Великой, несмотря на предупреждения Роспотребнадзора
16 июня 2021

Роскомнадзор предложил россиянам получать доступ к порно через портал Госуслуг
16 июня 2021

В Пскове подготовили проект создания парка вблизи монумента «Ледовое побоище»
16 июня 2021

«Островок» на площади Ленина в Пскове не помешает парадам

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...