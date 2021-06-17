Все военкоматы в России обеспечат доступом к интернету

08:56, 17 июня 2021, ПАИ

Все военные комиссариаты в России будут обеспечены доступом как в интернет, так и в защищенный интранет (внутреннюю сеть), уточнил заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны России генерал-майор Александр Осадчук на полях выставки «Связь-2021». Об этом пишет ТАСС.

«То, что министр обороны посетил военкоматы - сейчас все военкоматы подключаются к сети Интернет. И интернет, и интранет», - отметил Осадчук.

По его словам, подключение военкоматов как к сети Интернет, так и к внутреннему защищенному интранету позволит им получить доступ к необходимым в повседневной работе данным.

«В воинских частях мы тоже в этом направлении движемся, многое уже сделано», - добавил замруководителя департамента.