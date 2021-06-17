В псковской усадьбе Римского-Корсакова отметят день памяти композитора

08:10, 17 июня 2021, ПАИ

19 июня в мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова (Любенск, Вечаша) в Плюсском районе будет отмечаться день памяти композитора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псково-Изборском музее-заповеднике.

В этот день пройдут бесплатные экскурсии по усадьбе в Любенске, концерт, откроется выставка художественных работ Олега Высоцкого «Земное и Надземное», затем выступит музыкант-импровизатор, певица Елена Егорова.