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Культура

В псковской усадьбе Римского-Корсакова отметят день памяти композитора

19 июня в мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова (Любенск, Вечаша) в Плюсском районе будет отмечаться день памяти композитора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псково-Изборском музее-заповеднике.

В этот день пройдут бесплатные экскурсии по усадьбе в Любенске, концерт, откроется выставка художественных работ Олега Высоцкого «Земное и Надземное», затем выступит музыкант-импровизатор, певица Елена Егорова.

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