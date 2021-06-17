Продажу поддельных справок об отсутствии COVID-19 пресекли в Псковской области

09:15, 17 июня 2021, ПАИ

Прокуратура Гдовского района выявила в интернете информацию о продаже поддельных справок об отсутствии заболевания коронавирусом без прохождения специальной медицинской процедуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В связи с этим прокурор обратился в Гдовский районный суд с административным исковым заявлением о признании данных сведений запрещенными к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебное решение направлено на исполнение в территориальный отдел по Псковской области Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.