Годовая инфляция в Псковской области ниже, чем в среднем по России

09:27, 17 июня 2021, ПАИ

В Псковской области годовой уровень инфляции ниже, чем в среднем по России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского отделения Центробанка.

Как отметили эксперты ЦБР, показатель годовой инфляции в регионе в мае оказался на отметке 5,43%, в апреле он составлял 5,24%. Это ниже, чем по России в целом (6,02%) и по Северо-Западному федеральному округу (5,92%).

Динамика инфляции в регионе складывалась преимущественно под влиянием характерных для большинства регионов страны факторов, таких как сохраняющееся влияние издержек производителей, недостаточное предложение на отдельных товарных рынках, в том числе из-за влияния конъюнктуры мировых рынков и последствий неблагоприятной эпизоотической ситуации.

Показатель базовой инфляции, отражающий устойчивую динамику цен, в мае 2021 года составил 5,59% после 5,36% в предыдущем месяце.