В Пыталовском районе из-за нарушений правил пожарной безопасности загорелась баня

09:29, 17 июня 2021, ПАИ

В Пыталово из-за нарушений правил пожарной безопасности загорелась баня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

16 июня в 14:55 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в бане на улице Пионерской в Пыталово. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание, спасли от огня жилой дом.

Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.