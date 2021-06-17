Рост издержек производителей в Псковской области повлиял на цены товаров

09:34, 17 июня 2021, ПАИ

В Псковской области рост издержек производителей повлиял на цены товаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского отделения Центробанка.

По данным экспертов ЦБР, годовой прирост цен на продовольственные товары в Псковской области в мае увеличился до 6,45% после 6,05% в предыдущем месяце. Неполное восстановление объемов производства куриного мяса после ухудшения эпизоотической ситуации в начале года, а также рост издержек производителей повлияли на увеличение годового темпа прироста цен на мясо кур. Исчерпание запасов отечественной капусты прошлогоднего урожая и увеличение доли импортных поставок повлияли на удорожание капусты в мае.

Кроме того, годовой прирост цен на непродовольственные товары в регионе в мае составил 6,28% после 6,11% в предыдущем месяце. Снижение предложения древесины на внутреннем рынке из-за роста экспорта на фоне благоприятной конъюнктуры мировых рынков, а также высокий спрос на строительные материалы в связи с увеличением объемов строительства повлияли на ускорение темпа прироста цен на пиломатериалы. Превышение спроса над предложением на рынке новых легковых автомобилей, а также увеличение издержек автопроизводителей привели к увеличению годовых темпов прироста цен на автомобили.