Депутаты назначили мирового судью на участок в Порховском районе

13:07, 17 июня 2021, ПАИ

Мировым судьёй судебного участка № 23 Порховского района на пятилетний срок полномочий назначена Ирина Фёдорова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 17 июня.

Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев отметил, что общий стаж Ирины Фёдоровой в области юриспруденции составляет 14 лет 11 месяцев, в том числе в должности судьи - более 7 лет.

В результате тайного голосования за данную кандидатуру проголосовали все 39 присутствовавших на сессии депутатов. Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил Ирину Фёдорову с назначением и пожелал успешной работы и справедливого правосудия.

Олег Лазарев, в свою очередь, выразил слова благодарности парламентариям за плодотворную работу, поддержку, конструктивное взаимодействие, а тем, кто пожелает остаться на этой работе, дальнейших успехов.