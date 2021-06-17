Вся разметка в Пскове теперь наносится только термопластиком

10:15, 17 июня 2021, ПАИ

В Пскове вся разметка на дорожном покрытии теперь наносится только термопластиком. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в программе ПАИ-live 17 июня.

По словам Елкина, разметка термопластиком по уровню выше, чем обычная разметка краской. Вся разметка в городе уже не наносится краской, даже та разметка, которая наносится в рамках отдельного контракта уже второй год на дорогах, только термопластик. Краску можно встретить только на трассах, но не в городе.

«Были замечания основные в части количества стеклошариков, потому что зачастую светоотражение было невысоким, надеюсь, в этом году город учел замечания и сделал выводы. Стеклошарики наносят сверху, пока пластик горячий, их сверху посыпают, они маленькие очень», - сказал председатель комитета.