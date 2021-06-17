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Общество

Борис Елкин: Стройматериалы все подорожали, а деньги на ремонт остались прежними

«Объемы финансирования остаются те же у всех. Если увеличивается стоимость материалов, то единственное, чем можем экономить, — это объемами. Вопрос серьезный, на всех уровнях поднимается», - заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в программе ПАИ-live 17 июня.

По словам гостя программы, материалы дорожают с каждым днем. «Изначально суммы, которые отведены на нацпроект небольшие, мы пытаемся ужиматься, где-то экономим на временных схемах организации дорожного движения, чтобы максимально больше сделать асфальта. Временные схемы сделаны за счет только подрядчика за свои деньги он организовывает», - сказал Елкин.

Кроме того, он добавил, что, к примеру, стоимость битума выросла в два раза по сравнению с началом года. В начале периода он стоил 15-16 тысяч рублей, теперь, как подчеркнул председатель комитета, уже больше 30 тысяч за тонну.

«Тяжело для бизнеса, дорожает щебень, металл. Минстрой думает, что с этим делать, как регулировать», - добавил Борис Елкин.

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