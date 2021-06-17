Елкин в эфире – очередной выпуск ПАИ-live о ремонте дорог в Пскове

10:01, 17 июня 2021, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в очередном выпуске видеопроекта ПАИ-live «Елкин в эфире» вместе с журналистами Псковского агентства информации проехался по ремонтируемым улицам Пскова.

Когда закончат ремонт Октябрьского проспекта, когда начнется ремонт ул. Кузбасской Дивизии, почему жители Запсковья недовольны массовым ремонтом улиц в своем районе, почему круг на Октябрьской площади – «палка о двух концах», где на выезде из Пскова появится новая дорога и о многом другом – в разговоре Бориса Елкина и руководителя проекта ПАИ-live Александра Машкарина.