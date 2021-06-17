Постоянный контроль за ходом вакцинации от COVID-19 пообещала районам Вера Емельянова

10:13, 17 июня 2021, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в режиме видео-конференц-связи провела рабочее совещание с заместителями глав районов, курирующими вопросы социальной сферы. Его темой стал ход вакцинации от COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вера Емельянова подчеркнула, что будет проводиться еженедельный мониторинг ситуации с вакцинацией от COVID-19 в муниципалитетах. Это организовано по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова после совещания с главами районов. Первый вице-губернатор также акцентировала внимание собравшихся, что иммунизация от COVID-19 — важная задача, решение которой требует концентрации на всех уровнях власти.

В рамках еженедельных совещаний планируется анализировать районную статистику, эффективность дополнительных мер по стимуляции прививочной кампании, обмениваться успешными практиками. Основная задача — завершить формирование коллективного иммунитета до сентября, чтобы предотвратить рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией совместно с традиционными сезонными заболеваниями.

В мероприятии также приняли участие главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, а также председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора заметил, что эпидобстановка в регионе в настоящее время не стабилизировалась. Наблюдается рост заболеваемости, на контроле находятся две вспышки. Усложняется эпидситуация в Москве и Санкт-Петербурге, что может сказаться и на Псковской области.

Марина Гаращенко в свою очередь отметила, что не все медицинские учреждения перешли на новый формат выездной работы, о котором говорил ранее губернатор. Руководитель профильного комитета отметила, что в Псковской области используются все 3 вакцины, запущенные в гражданский оборот на территории РФ, а также напомнила о новых графиках по темпам вакцинации от COVID-19. Руководству лечебных учреждений поручено активизировать работу с представителями муниципальной власти, чтобы эффективно использовать такой инструмент, как выездное обслуживание населения.

С докладами о ходе вакцинации выступили представители ряда муниципалитетов Псковской области. В завершение Вера Емельянова призвала муниципальные власти активнее предлагать и реализовывать дополнительные меры стимуляции прививочной кампании, а также совершенствовать организационные мероприятия по вакцинации от COVID-19, взаимодействовать с рабочими коллективами, проводить разъяснительную работу с населением.