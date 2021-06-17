Борис Елкин назвал составляющие безопасности электросамокатов

10:30, 17 июня 2021, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-live назвал составляющие безопасности электросамокатов.

«Ничего плохого в появлении массового проката самокатов я не вижу, в принципе практика хорошая, - отметил Елкин. - Главное, чтобы те, кто был за рулем, понимали, что делают, и понимали долю ответственности, которую они несут не только за себя, но и за окружающих».

По словам спикера, любой гражданин должен отдавать себе отчет перед тем, как садиться за руль самоката.

«Электросамокат не всегда безопасный вид транспорта, им надо уметь управлять, и должна быть создана инфраструктура, мы над этим работаем», - добавил Борис Елкин.