Псковским экскурсоводам предстоит пройти аттестацию

11:49, 17 июня 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в закон «О туристской деятельности в Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии регионального парламента 17 июня.

Поправки в региональный нормативный правовой акт внесены в связи с вступлением в силу новых положений федерального законодательства, которые регулируют деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков. Законопроект устанавливает полномочия областного комитета по туризму в части организации аттестации экскурсоводов. В обязанности профильного органа исполнительной власти будет входить создание аттестационных комиссий, утверждение формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода или гида-переводчика, внесение сведений об экскурсоводах в единый федеральный реестр, организация и осуществление регионального государственного контроля за деятельностью в сфере услуг по проведению экскурсий.

Аттестация станет обязательной с 1 июля 2022 года (с этой даты вступает в силу и принятый областной закон). Гиды и экскурсоводы будут проходить её каждые пять лет. Аттестаты, выданные органами государственной власти субъектов РФ до 1 июля 2022 года, действуют до окончания срока, на который они были выданы, но не позднее 1 января 2024 года.

Выделения дополнительного бюджетного финансирования законопроект не предусматривает.

Председатель комитета по труду и социальной политике ПОС Виктор Антонов отметил, что члены комитета рассмотрели инициативу и предлагают проголосовать за законопроект в двух чтениях. В итоге коллеги его поддержали, за проголосовали 39 депутатов.