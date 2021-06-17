Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области приняли закон о реализации «гаражной амнистии»

Законодательство Псковской области привели в соответствие с федеральным в части «гаражной амнистии». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 17 июня.

И. о. председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова напомнила, что 1 сентября 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2021 №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому вносятся изменения в Земельный кодекс Российской Федерации. До 1 сентября 2026 года граждане, использующие гаражи, являющиеся объектами капитального строительства и возведенные до 30 декабря 2004 года, смогут бесплатно получить в собственность земельный участок, на котором он расположен. Принятый региональными парламентариями проект закона подготовлен в целях реализации «гаражной амнистии» на территории Псковской области.

Для реализации «гаражной амнистии» к полномочиям региональной администрации отнесено определение порядка утверждения органами местного самоуправления схем размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, а также установление порядка определения платы за использование земельных участков для возведения гражданами гаражей.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отметил, что к законопроекту есть поправки. В итоге парламентарии приняли проект закона в двух чтениях с учетом поправок, за проголосовали 36 депутатов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

17 июня 2021

Псковичи готовы сделать прививку от COVID-19 за дополнительную неделю к отпуску
17 июня 2021

Псковские студенты рассказали о своих сокурсниках, погибших в горячих точках
17 июня 2021

В Псковской области приняли закон о реализации «гаражной амнистии»
17 июня 2021

В Москве ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для чиновников и работников сферы услуг
17 июня 2021

Евгения, Кристина, Макар, Леонид: как зовут самых активных мальчиков и девочек
17 июня 2021

Александр Котов поблагодарил губернатора за внимательное отношение к работе регионального парламента
17 июня 2021

Борис Елкин назвал составляющие безопасности электросамокатов
17 июня 2021

Строительство моста на объездной в Пскове подорожает

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...