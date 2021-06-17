В Псковской области приняли закон о реализации «гаражной амнистии»

11:52, 17 июня 2021, ПАИ

Законодательство Псковской области привели в соответствие с федеральным в части «гаражной амнистии». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 17 июня.

И. о. председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова напомнила, что 1 сентября 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2021 №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому вносятся изменения в Земельный кодекс Российской Федерации. До 1 сентября 2026 года граждане, использующие гаражи, являющиеся объектами капитального строительства и возведенные до 30 декабря 2004 года, смогут бесплатно получить в собственность земельный участок, на котором он расположен. Принятый региональными парламентариями проект закона подготовлен в целях реализации «гаражной амнистии» на территории Псковской области.

Для реализации «гаражной амнистии» к полномочиям региональной администрации отнесено определение порядка утверждения органами местного самоуправления схем размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, а также установление порядка определения платы за использование земельных участков для возведения гражданами гаражей.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отметил, что к законопроекту есть поправки. В итоге парламентарии приняли проект закона в двух чтениях с учетом поправок, за проголосовали 36 депутатов.