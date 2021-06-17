Тело погибшего мужчины найдено в Новосокольническом районе
Тело погибшего мужчины найдено в Новосокольническом районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
По предварительной информации, днем 16 июня в деревне Марьино Новосокольнического района 45-летний мужчина пошел купаться и утонул в реке. По нашим данным, тело погибшего подняли из воды его родственники, отдыхавшие с ним.
По данному факту СК России проводит проверку.
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