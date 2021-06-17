Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Тело погибшего мужчины найдено в Новосокольническом районе

Тело погибшего мужчины найдено в Новосокольническом районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По предварительной информации, днем 16 июня в деревне Марьино Новосокольнического района 45-летний мужчина пошел купаться и утонул в реке. По нашим данным, тело погибшего подняли из воды его родственники, отдыхавшие с ним. 

По данному факту СК России проводит проверку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

17 июня 2021

58 человек заболели коронавирусом в Псковской области, один умер
17 июня 2021

Три человека пострадали после опрокидывания иномарки в Порховском районе
17 июня 2021

В Пыталовском районе из-за нарушений правил пожарной безопасности загорелась баня
16 июня 2021

СК сообщил о задержании участника банды Басаева
16 июня 2021

На трассе Великий Новгород – Псков водитель сбил лося
16 июня 2021

Водитель автомобиля Nissan Primerа въехал в дерево в Невельском районе
16 июня 2021

Мотоциклист получил переломы при столкновении с автомобилем ГАЗ на Инженерной в Пскове
16 июня 2021

«Рено» въехал в забор, уходя от погони, в Новосокольническом районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...