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Общество

Евгения, Кристина, Макар, Леонид: как зовут самых активных мальчиков и девочек

Фото Андрея Степанова.

Эксперты одной из компаний по личному страхованию изучили статистику и выяснили, как зовут детей, застрахованных в компании, и как часто с ними приключаются неприятности.

Среди девочек до 9 лет страховые случаи главным образом происходят с непоседами по имени Евгения – частота убытков* составляет 1,4%. Активных мальчиков, которые чаще других попадают в переделки, исследуя мир, зовут Макарами (1,8%).

У девочек за Женей следуют Кристины (1,3%). Эвелины попадают в неприятности реже (1,2%). У Маргариты, Екатерины и Яны частота убытков составляет 1,1%, у Миланы и Аделины – 1%. Среди мальчиков после Макара самые отчаянные сорвиголовы – Леонид (1,7%), Владислав (1,5%), Семен, Виктор и Юрий (по 1,4%).

Имена самых осторожных девочек – Ольга (0,2%), Алиса, Кира, Алена, Юлия, Татьяна, Вера, Дарья (по 0,3%). Реже других мальчиков неприятности случаются с Федором (0,3%), Данилой, Богданом, Владимиром, Вадимом и Антоном (по 0,4%).

Топ-5 наиболее распространенных имен застрахованных в компании девочек в порядке убывания числа договоров страхования: Анастасия (частота убытков – 0,6%), Мария (0,8%), Дарья (0,3%), Виктория (0,5%) и Анна (0,7%), мальчиков – Александр (0,6%), Максим (0,9%), Дмитрий (0,7%), Артем и Иван (по 0,8%).

Самые редкие имена застрахованных девочек – Яника, Эсмелина, Вивьен, Ясения и Аделия, мальчиков – Елисей, Демид, Виталий, Валерий и Ростислав.

* Частота убытков – это число убытков по страхованию от несчастных случаев у застрахованных этого пола, возраста и с этим именем за период, деленное на число действовавших в этом периоде полисов страхования от несчастных случаев у застрахованных этого пола, возраста и с этим именем. Например, частота убытков 1% означает, что на 100 застрахованных приходится 1 страховой случай.

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