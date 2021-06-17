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Общество

В Москве ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для чиновников и работников сферы услуг

Постановлением главного государственного санитарного врача Москвы определены группы работающих, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, пишет Telegram-канал Оперштаба Москвы.

К этой категории отнесены люди, которые по роду своей деятельности ежедневно контактирует с большим числом людей. В этой связи работодатели должны в первую очередь не подвергать риску здоровье и жизни своих клиентов, постараться обезопасить их от заражения коронавирусом. Это предприятия торговли, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, банковые и почтовые отделения, МФЦ, общественный транспорт и такси, предприятия ЖКХ, сфера культуры, развлечений и рекламы, спорта. Также норма касается госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.

Вакцинироваться нужно будет до 15 июля хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной. Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа.

С 1 по 15 июля работодатель должен предоставить сведения по каждому работнику через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Получить консультацию можно по телефону +7 (495) 197-97-77 или на портале.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова добавила, что пандемия коронавируса в столице набирает обороты — цифры увеличиваются с каждым днём. За неделю количество зараженных увеличилось на 80%, рост госпитализаций — более чем на 70%, а 77% заболевших — люди трудоспособного возраста.

Прирост заболевших наблюдается также среди молодежи — почти в полтора раза выше, чем в других группах.

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