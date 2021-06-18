Где ваша персональная розетка. Или откуда брать энергию, если ее не хватает

13:45, 18 июня 2021, ПАИ

В сегодняшней статье рецепты подзарядки для каждого знака зодиака. Просыпаетесь с утра, и уже устали. И скучно, и грустно, и некому руку подать. Знакомо? Астрология может помочь, если вы испытываете дефицит энергии. Оговорюсь, конечно, что речь не идет о тех случаях, когда в вашей жизни все летит к черту. Если вы глобально сбились с пути, вам, чтобы вытащить себя за волосы из болота, потребуются более радикальные меры. Но если в целом в жизни все в порядке, просто некоторый недостаток радости и ресурсного состояния, эти рекомендации помогут. Не зря каждый родился под определенным знаком зодиака — творец наделил его соответствующей энергетической конструкцией. Жить в соответствии с нею — значит, не идти против ветра и не испытывать сопротивление среды.

Овны — вы прирожденные лидеры. Не зря с вас открывается зодиак. Поэтому ищите дело, которое можете возглавить. Если у вас еще нет собственного бизнеса или руководящей должности, найдите замену, пусть и не столь масштабную. Возглавьте родительский комитет в школе, где учится ваш ребенок, заведите свое сообщество в соцсети, станьте старшим по подъезду у себя в многоэтажке и боритесь с коммунальщиками. Овнов стимулируют условия, в которых есть конкуренция и борьба, главное, бороться экологично, а то, вы еще те любители отжать энергию у другого. Ну и, конечно, вам нужно как можно больше двигаться. Не лежите у телевизора, а идите хотя бы в спортзал и ставьте там личные рекорды. Идеальная жизнь для вас — это череда крепостей, которые вы берете штурмом.

Тельцы — вы главные гедонисты зодиака. Родились на свет, чтобы наслаждаться, создавать вокруг себя и близких красоту и комфорт, а также копить ресурсы. Поэтому, если с энергией плохо, начните украшать дом, офис, любое близлежащее пространство, заведите соответствующее хобби — мастерите красоту своими руками: хоть крестиком вышивайте, хоть картины рисуйте. Плюсом можно что-то коллекционировать. И наслаждайтесь! Массаж, вкусная еда, чувственные удовольствия пополнят энергетические запасы. Вы самые терпеливые среди всего зодиака, особенно женщины. Терпение, конечно, положительное качество. Но если долго терпеть ситуацию, в которой вам плохо, можно так истощить ресурс, что даже серьезно заболеть.

Близнецы — ваши главные враги застой, рутина и информационный голод. Обеспечьте себе постоянную движуху и смену картинки, как можно больше общайтесь, изучайте новое и путешествуйте. Информация — ваша питательная среда. Вам как раз можно поглощать самый разный информационный контент вприкуску с завтраком, обедом и ужином. Работайте в режиме многозадачности, любопытничайте, исследуйте этот мир, будьте в самой гуще событий. Учите других, откройте курсы, заведите свой блог и поддерживайте там высокий градус общения. Иногда даже сплетни для вас подпитка. Главное, не сидите в четырех стенах. Чувствуете, что закисли и поскучнели, выбирайтесь в гости, в кино, театр, на выставку, светскую вечеринку - новые контакты нужны вам как воздух. Кстати, о воздухе. Вам, как никому другому, полезны прогулки, пробежки, подвижные игры.

Рак — природа создала вас защитником своих в самом широком смысле — членов семьи, коллектива, сообщества, а также хранителем традиций. А еще, помните «Есть такая профессия, родину защищать» - это тоже про вас. Ищите дело, где сможете проявить качества защитника - можно и вратарем на воротах стоять в дворовой футбольной команде, можно защищать идеалы политической партии или общественного движения, а можно просто работать охранником. Про Хранителей уже сказала, здесь хочется писать слово с большой буквы. Краеведение, копание в архивах, изучение древностей, составление генеалогического древа семьи — вот занятия, которые могут вас по-настоящему увлечь.

А еще, знаете, что про Раков интересно — они полуночники. Не зря знаком управляет ночное светило Луна. Встречалась статистика, что среди людей, работающих по ночам, больше всего Раков. Поэтому самая простая для вас подпитка — спать днем, а работать ночью.

Лев — тут аналогия с царем зверей напрашивается первой. Властвуйте, встаньте во главе своего прайда, общайтесь с людьми, которые признают ваш авторитет и поддерживают в вас чувство превосходства. Идите туда, где сможете сорвать аплодисменты — на сцену, на публику. Пойте, танцуйте, играйте в любительском театре — восхищенные взгляды других дают вам максимум энергии. В противном случае, зрителями ваших концертов становятся близкие, пожалейте их нервы и найдите более конструктивное применение вашему драматическому таланту. Проявляйте щедрость по отношению к ближайшему окружению и своим подчиненным, если вы руководитель. Вы удивитесь, насколько это сделает вас сильнее. Также вас подпитывают азартные игры, но здесь аккуратнее, не проиграйте семейное состояние. Любой драйв и кураж тоже на пользу организму. Многих Львов подпитывает наставничество, возможность общения с детьми. Если совсем затосковали, идите в няни или в руководители детской секции.

Дева — вы прирожденный борец с хаосом. Ваша миссия упорядочивать пространство и искать для всего четкие алгоритмы. Вас травмирует непредсказуемость и внеплановость. Живите по режиму и четкому расписанию. Девам поднять градус настроения помогает даже элементарная уборка. Но не факт, что сделанная ими самими. Организуйте на нее других людей. Можно в масштабах своей квартиры, а можно всего района или города. Наводите порядок в жизни в самом глобальном смысле, раскладывайте все по полочкам. Помогите с этим своим близким. Если живете с Тельцом, расставьте его коллекцию слоников на комоде по росту, с Рыбами — купите им будильник и ежедневник и т.д. Отгадывайте кроссворды, решайте ребусы и математические задачи. Вас стимулируют и вдохновляют любые загадки. Ищите во всем логику и смысл. Но не перегните палку, не превратитесь в маньяка порядка и чистоты. Будьте к милосердны к близким, которые не столь пунктуальны и педантичны. Помните фильм «Метод» с Константином Хабенским? Там герой, чтобы не стать маньяком, сам ловил маньяков. Это хороший пример использования девьих энергий в конструктивном русле. Вы чувствуете прилив сил, когда приносите пользу миру и другим людям, когда созидаете что-то своими руками, лечите других и заботитесь о них.

Весы — вы родились, чтобы нести миру энергии баланса и гармонии. Заведите хобби, связанное с красотой и дизайном, изучайте искусство, станьте стилистом хотя бы на любительском уровне. Здесь актуальны рекомендации, схожие с тельцовскими, недаром у вас один управитель знаков - Венера. Из вас получаются лучшие переговорщики, дипломаты и медиаторы. Используйте это умение во благо близким — мирите поссорившихся, ищите компромиссы, учите других смотреть на мир с разных точек зрения. Идите туда, где можете защищать и отстаивать справедливость, только не перегните палку, насаждая мир и причиняя добро. Вам для душевного здоровья и хорошего самочувствия очень важна светская жизнь и принадлежность коллективу. Правильно выбранные партнеры (Весы самый-самый партнерский знак из всего зодиака) — супруги, друзья, коллеги - имеют для вас колоссальное значение. Подходящие люди дают очень много энергии, не подходящие отбирают.

Скорпион — вы родились, чтобы переживать разного рода жесткие трансформации и нереальный трэш. Там, где другие сломаются, вы как птица Феникс возродитесь заново, лучше и краше предыдущей версии себя. Многие Скорпионы, не понимая этого, всю жизнь мучают себя и близких, а вам просто нужно переживать сильные эмоции на грани, иногда с мазохистким и садистским акцентом. Ищите ситуации, которые станут для вас экстремальными — сплавляйтесь по бурным рекам, бейте спортивные рекорды, решайте серьезные бизнесовые задачи, запишитесь в народную пожарную дружину или в поисковый отряд. Помогайте другим выжить, спасайте тех, кто оказался на грани смерти. Кстати, работа в бюро ритуальных услуг самая ваша тема. Иногда причиняйте своему телу боль — жестким массажем, стоянием на йоговской доске с гвоздями, запредельными физическими нагрузками, татуировками, пирсингом, прокалыванием пятой дырки в ухе.

Стрелец — здесь рекомендации, схожие с близнецовскими, но для изучения выбирайте более серьезные и глубокие темы. Например, освойте четвертый по счету иностранный язык, изучите особенности китайского фарфора династии Мин или древнеегипетской скульптуры. Если Близнецы — это учитель начальных классов, то Стрелец вузовский преподаватель. Понятна аналогия? Ищите области, в которых вы сможете стать экспертом, показывайте миру свою компетентность и авторитет, широту эрудиции и души. Вы любитель брэндов и понтов, не отказывайте себе в удовольствии лишний раз продемонстрировать их окружающим, можно даже пустить пыль в глаза. Уезжайте как можно дальше от дома, постоянно расширяйте свои горизонты, как в прямом, так и переносном смысле. Найдите масштабную цель, от которой захватывает дух и смело идите к ней, преодолевая все препятствия.

Козерог - счастье в труде. Этот лозунг точно придумали Козероги. Трудоголизм для вас — самый простой и понятный способ получения энергии. Вам нравится руководить и выжимать соки из подчиненных. Если подчиненных у вас нет или королевство маловато, на эту роль вы назначите своих близких. Отлично, если у вас есть свой бизнес, который вы строите шаг за шагом, если его нет, как и Стрелец, найдите себе масштабную цель и идите к ней. Вам полезно лезть все время в гору, как в прямом, так и в переносном смысле. Поэтому займитесь альпинизмом, походами в горы, длительными пешими прогулками по сложной местности или хотя бы скалолазанием в условиях спортзала. Здорово будет, если вы возьмете на себя роль организатора-администратора хотя бы на общественных началах. Собирайте подписи в своем подезде, организуйте озеление двора или обустройство парковки. Не бойтесь брать на себя главные роли. Делайте все, что повышает ваш стаус и авторитет.

Водолей — найдите сообщество единомышленников, влейтесь в него, черпайте вдохновение от нахождения в своей тусовке или организуйте свой клуб по интересам. Не бойтесь выделяться из толпы, бунтарствовать, быть белой вороной, найдите свою оригинальную фишку. Почаще мечтайте и заглядывайте в будущее — вам прямая дорога в футуристы и предсказатели. Вы родились для того, чтобы тормошить обывателей, удивлять смелыми идеями, устраивать перевороты в умах других людей. Так не от казывайте себе в этом удовольствии. Окружите себя техническими новинками, гаджетами последней модели, оборудуйте свое жилье в стиле хай-тек, вам ведь по душе все умное и новаторское. Заведите крышесносное хобби типа прыжков на батуте или полетов на дельтаплане. Чем больше захватывающих эмоций вы будете переживать, тем счастливее себя будете чувствовать. Будьте внутренне свободными и не лишайте свободы других людей.

Рыбы — вы не можете жить без высшего смысла. Поэтому отыщите его в религии, философии, эзотерике или науке. Не важно, ищите вы лекарство от рака или работаете трудником в монастыре, главное, чтобы ваша жизнь выходила за приземленные бытовые рамки. Служите великой и высокой идее, без нее вы рискуете оказаться в плену пагубных зависимостей. Занимайтесь благотворительностью, помогайте обездоленным — готовьте горячие обеды для малоимущих, помогайте в доме малютки или хосписе, ездите волонтером в дома для престарелых. Заботьтесь об экологии, почаще выезжайте на природу, занимайтесь творчеством и вдохновляйте на это других людей. Почаще ходите на музыкальные концерты или в художественные галереи, читайте книги по философии и психологии.

Не перестаю топить за то, что астрология очень индивидуальна. Любые персональные рецепты возможны только после того, как астролог поработает с вашим индивидуальным гороскопом. В данном тексте лишь общие усредненные рекомендации.

Что делать, если очень откликается рецепт другого знака зодиака? Следовать ему тоже. Вполне вероятно, что у вас несколько других значимых планет в этом знаке. К примеру, Солнце в Близнецах, а Венера, Луна и Марс в Раке. Подберите себе персональный микс и действуйте. И помните, жизнь хороша, когда следуешь своему пути, а не изображаешь кого-то другого.

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