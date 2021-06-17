Псковские студенты рассказали о своих сокурсниках, погибших в горячих точках

11:57, 17 июня 2021, ПАИ

Студенты Псковского политехнического колледжа рассказали о своих сокурсниках, погибших в горячих точках. Об этом пишет газета «Псковская правда».

«С 1979 по 2002 год мы потеряли десять наших ребят, участвовавших в боевых действиях в Афганистане, Ингушетии, Чечне», - рассказывает преподаватель колледжа Ирина Стояновская.

Псковский политехнической колледж в современных военных конфликтах потерял десять своих выпускников. За каждой историей стоит герой, обычный мальчишка, отдавший свою жизнь за других. Историю каждого из них по крупинкам воспоминаний собрали сами студенты.

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