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Псковские студенты рассказали о своих сокурсниках, погибших в горячих точках

Студенты Псковского политехнического колледжа рассказали о своих сокурсниках, погибших в горячих точках. Об этом пишет газета «Псковская правда».

«С 1979 по 2002 год мы потеряли десять наших ребят, участвовавших в боевых действиях в Афганистане, Ингушетии, Чечне», - рассказывает преподаватель колледжа Ирина Стояновская.

Псковский политехнической колледж в современных военных конфликтах потерял десять своих выпускников. За каждой историей стоит герой, обычный мальчишка, отдавший свою жизнь за других. Историю каждого из них по крупинкам воспоминаний собрали сами студенты.

Полную версию статьи читайте на сайте газеты.

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