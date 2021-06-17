Более 4 тысяч тонн асфальта использовали для выравнивания дороги на Кебь в Псковском районе

11:57, 17 июня 2021, ПАИ

На объекте нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Псковской области – дороге от федеральной трассы Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков (Р-56) до садоводческого товарищества «Кебь» в Псковском районе – выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Для этого использовано более 4 тыс. тонн асфальтобетонной смеси типа А16НТ на граните, что соответствует новому ГОСТу по асфальтобетонным смесям, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Кроме того, расчищено четыре гектара полосы отвода от кустарника и деревьев, произведена замена крайних звеньев на четырех водопропускных трубах. Продолжаются работы по обустройству остановочных площадок, планировке откосов и кюветов, устройству водоотводных канав.

После укладки верхнего слоя покрытия проезжей части дорожники приступят к восстановлению съездов, укреплению обочин песчано-гравийной смесью. Бровку засеют травой, а на автобусных остановках установят автопавильоны, скамейки и урны.

Ремонтом дороги длиной около пяти километров занимается ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках госзадания. Стоимость работ оценивается в сумму около 70 млн рублей. Средства на эти цели выделены из областного бюджета.

Добавим, что до 1 декабря Псковавтодор приведет в порядок еще четыре объекта по нацпроекту: более 14 километров трассы Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком и Локнянском районах, свыше девяти километров трассы Остров – Новоржев в Новоржевском районе, 2,2 км дороги, ведущей к причалу на реке Толба в Псковском районе, и 7,3 километра автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Псковском районе.