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Псковскую область представили «бусиной-маковкой» на выставке-инсталляции в Петербурге

Фото пресс-службы полпреда президента РФ

Псковскую область представили «бусиной-маковкой» на выставке-инсталляции «Серебряное ожерелье России» в Санкт-Петербурге у Петропавловской крепости, пишет «Псковская правда».

Каждая из 11 бусин высотой 1,8 метра представляет регион Северо-Запада. Дизайн разработали известные художники, актеры, режиссеры, деятели искусства и науки, космонавты.

Бусина, представляющая Псковскую область, напоминает маковки псковских церквей. Её автором стала пианистка Полина Осетинская. Бусина Калининградской области выполнена в виде короны, бусина Новгородской области в форме голубя, сидящего на кресте Софийского собора.

В разработке дизайна бусин также участвовали телеведущий Андрей Малахов (Мурманская область), балетмейстер Борис Эйфман (Ленинградская область), оперная певица Ольга Перетятько (Республика Карелия), актриса Карина Разумовская (Вологодская область), космонавт Сергей Крикалев (Республика Коми), Анна Ялова (Ненецкий АО), режиссер театра и кино Василий Бархатов (Архангельская область).

Уличная экспозиция посвящена межрегиональному историко-культурному проекту «Серебряное ожерелье России». Цель проекта — консолидировать усилия для увеличения туристического потока в регионы. Выставка продлится до 16 сентября 2021 года.

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