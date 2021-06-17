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Экономика

Бюджет Псковской области увеличен на 1,2 млрд рублей

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», которые предусматривают увеличение расходов и доходов на 1 млрд 249 млн 889 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии регионального парламента 17 июня.

Основные средства регион получил в качестве безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Они будут направлены на покупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусом, дополнительное обеспечение медицинских организаций, дорожную деятельность, реконструкцию здания библиотеки им. И. И. Василёва, завершение строительства общеобразовательной школы на 800 мест в Великих Луках. Также предусмотрены средства на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство экотехнопарка в Псковской области». Почти полмиллиона дополнительно выделено на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России».

В рамках обсуждения данного вопроса представитель прокуратуры озвучил проблему, связанную с покупкой квартир для детей-сирот в Пскове в 2020 году. Средства были не освоены и возвращены в областной бюджет — в связи с высокой стоимостью квадратного метра в квартирах застройщиков торги не состоялись.

Председатель Псковского областного Собрания отметил, что нужно предпринимать какие-то действия, чтобы такой ситуации не повторялось, встречаться с застройщиками, искать пути решения.

Заместитель председателя областного Собрания депутатов Борис Полозов добавил, что возвращенные в региональную казну деньги не изменили своего целевого назначения, они будут направлены на покупку жилья для детей-сирот в других муниципалитетах Псковской области.

Депутат Алексей Севастьянов подчеркнул, что в областном центре ситуация в этой сфере не меняется уже не один год и за это должен кто-то ответить.

Александр Котов констатировал, что это не бездействие органа местного самоуправления, а объективные причины, которые городу самому не решить. По его мнению, нужно обратить внимание на существующую проблему в части стоимости строящегося жилья. Он отметил, что один из выходов из создавшейся ситуации — жилищные сертификаты, которые уже начали выдавать.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов отметил, что принято решение принять данный законопроект в двух чтениях. По итогам голосования его поддержали 38 депутатов.

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