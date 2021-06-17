Заключительный полет состоялся на чемпионате России по воздухоплаванию в Великих Луках

12:15, 17 июня 2021, ПАИ



Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание Великие Луки»



Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание Великие Луки»



Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание Великие Луки»



Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание Великие Луки»



Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание Великие Луки»



Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание Великие Луки»



Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание Великие Луки»



Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание Великие Луки»



Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание Великие Луки»

















17 июня в Великих Луках участники 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту совершили заключительный спортивный полет. Решение о том, что полеты состоятся, было оглашено на утреннем брифинге в центре спортивных соревнований. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

В рамках задания аэронавтам необходимо было зайти на две цели, одна из них — около «Стрельца». Большинство пилотов выбрали вторую цель, поэтому ранним утром великолучане могли наблюдать в небе над городом гигантские воздушные шары.

С 11 по 17 июня в Великих Луках проходит 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».

Псковское агентство информации выступает информационным партнером 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках.