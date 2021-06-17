Установлены границы зон охраны церкви Троицы в Невеле

13:22, 17 июня 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли проект постановления о границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Троицы», расположенного в Невеле. Об этом с сессии регионального парламента 17 июня сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Для храма, расположенного в плотной городской застройке, предложено установить только один вид зон охраны из трёх возможных – зона регулирования застройки с разделением на несколько подзон. На этой территории будут действовать ограничения строительства и высотных параметров и частичный запрет на применение современных отделочных материалов.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению ПОС Владимир Яников отметил, что на комитете предложено принять проект постановления за основу, так как возник ряд замечаний.

Первый заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий сообщил, что после обсуждения депутатов проект был оперативно направлен главе Невельского района Олегу Майорову и замечаний он не имеет.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов напомнил, что с главой района необходимо согласовывать все действия, которые будут производиться на территории его муниципалитета, и попросил комитет по охране памятников на будущее это учесть в работе. Спикер ПОС отметил, что с Олегом Майоровым у него тоже состоялся разговор и он подтвердил, что в курсе разработки проекта зон охраны.