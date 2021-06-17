Изменения в закон «О Счетной палате Псковской области» приняли в двух чтениях

12:47, 17 июня 2021, ПАИ

За проект закона Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области «О Счетной палате Псковской области» проголосовали 40 депутатов, его приняли в двух чтениях. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 17 июня.

В частности, предложено внести в закон Псковской области от 16.10.2006 № 588-ОЗ «О Счетной палате Псковской области» (с изменениями, внесенными законами Псковской области от 09.12.2011 № 1116-ОЗ, от 07.11.2012 № 1211-ОЗ, от 07.03.2014 № 1367-ОЗ, от 06.06.2014 № 1399-ОЗ, от 05.12.2014 № 1454-ОЗ, от 08.10.2015 № 1580-ОЗ, от 14.12.2018 № 1908-ОЗ, от 20.09.2019 № 1983-ОЗ, от 27.12.2019 № 2025-ОЗ, от 03.11.2020 № 2117-ОЗ) следующие изменения:

1) пункт 3 части 7 статьи 5 изложить в следующей редакции: «3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;»;

2) пункт 4 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: «4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;».

Принятие проекта закона Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области «О Счетной палате Псковской области» не потребует дополнительного расходования средств областного бюджета.

Заместитель председателя областного Собрания депутатов Борис Полозов пояснил, что речь идет о дополнительных ограничениях для лиц, замещающих ряд должностей в Счетной палате.

«Комитет рассмотрел данный законопроект и рекомендует его поддержать в двух чтениях», - добавил Полозов.