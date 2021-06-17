Региональная программа развития сельского хозяйства признана самой эффективной в 2020 году

12:53, 17 июня 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли к сведению годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Псковской области за прошлый год. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 17 июня.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил, что в прошлом году велась реализация 19 государственных программ. Три блока - новое качество жизни (11), модернизация экономики (7) и сбалансированное региональное развитие.

Высокий уровень достижения целевых индикаторов у 10 госпрограмм: «Развитие информационного общества», «Развитие транспортной системы», «Энергоэффективность и энергосбережение», «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области», «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области», «Обеспечение населения области качественным жильём и коммунальными услугами», «Развитие лесного хозяйства», «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики населения», «Развитие сельского хозяйства Псковской области», «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности». По уровню эффективности реализации госпрограмм верхнюю строчку рейтинга занимает программа «Развитие сельского хозяйства Псковской области», две нижние – «Развитие здравоохранения» и «Содействие занятости населения».

«На реализацию всех программ в 2020 году было направлено 53,8 млрд рублей», - подчеркнул Михеев, напомнив, что оценивается достижение целевых индикаторов, каждому из них присваивается балл. В части достижения результатов в среднем достигались каждые 8 из 10 индикаторов, общее достижение превысили 76%. Также Михеев заметил, что наблюдается стабильный рост эффективности госпрограмм. По его словам, большинство из недостигнутых показателей вызваны объективными причинами, в основном связанными с пандемией.

«На протяжении последних лет наблюдается устойчивая динамика программного расходования бюджетных средств», - добавил руководитель комитета. В целом реализовано 98 различных подпрограмм.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов поинтересовался, по каким программам было увеличено финансирование за счет кредитов. Андрей Михеев отметил, что основной объем финансирования, который закладывается в госпрограммах, связан с созданием объектов, реконструкцией объектов. И есть разделы, обеспечивающие эти госпрограммы. Кредитные средства могут быть связаны только с текущими расходами по отдельным мероприятиям.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отметил, что вопрос рассматривался на всех комитетах Псковского областного Собрания и везде было рекомендовано принять доклад к сведению. В итоге за его принятие проголосовали 39 депутатов.