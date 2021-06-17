В Печорском районе прошли съемки фильма «Работу выполнил, возвращаюсь» Константина Буслова

13:11, 17 июня 2021, ПАИ

В Печорском районе прошли съемки художественного фильма режиссера Константина Буслова [старший брат Петра Буслова, снявшего «Бумер» и «Домашний арест» — ПАИ] «Работу выполнил, возвращаюсь». Постановщик является также и генеральным продюсером проекта. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Съемочные смены очередного отечественного военного блокбастера прошли в Изборске и в деревне Сигово. Основные производственные локации находятся под Калугой, в Медыни, Москве и Санкт-Петербурге.

Картина основана на реальных событиях и расскажет о летчиках I минно-торпедного полка военно-морской авиации Балтийского флота во главе с полковником Преображенским, получившим звание Героя Советского Союза, которым была поставлена сложнейшая боевая задача Сталиным – нанести первые бомбовые удары по Берлину. В фильме особое внимание будет уделяться атмосфере военного времени, эпохе, характерам персонажей, костюмам, объектам, игровому реквизиту, военной технике, в частности самолетам – основным, более часто появляющимся в кадре объектам, небу, дневному и ночному режимам.

По словам Константина Буслова, «Работу выполнил» — рабочее название большого проекта.

«Проект о том, как в августе 1941 года впервые, в ответ на многократные бомбардировки Москвы фашистскими «Хенкелями», наши советские летчики во главе с полковником Преображенским осуществили операцию по бомбардировке Берлина. Это малоизвестная операция, которая в самом начале Великой Отечественной войны сильно подняла боевой дух советских солдат и серьезно заставила усомниться Гитлера в несокрушимости фашистской армады. Восьмого августа 1941 года с острова Сааремаа (тогда он еще назывался остров Эзель) 15 советских бомбардировщиков ДБ-3 вылетели на Берлин. Все они отбомбились по заранее намеченным целям и вернулись назад. Это был очень тяжелый беспосадочный перелет на высоте семь тысяч метров при температуре на борту минус тридцать восемь градусов, который продолжался более шести с половиной часов», - рассказал постановщик.

Константин Буслов также отметил, что его кино повествует, кроме всего прочего, о подготовке операции, живых людей, «простых морских летчиков, парней, ставших героями».

«Мы стараемся снимать аутентично — от костюмов до диалогов. Хочется сделать кино на характерах, на личностях, на персонажах — правдиво, в духе той, военной эпохи», - рассказал режиссер.

Буслов также объяснил, почему в качестве натуры были выбраны именно деревня Сигово и Изборск. По его словам, изначально требовалась подлинность интерьера, а в Эстонию сейчас не попасть из-за ковидных ограничений. В Сигово же находится музей народности сето: место, как оказалось, идеально подходит для съемок.

«Очень понравилась изба, ее интерьер. Там мы сняли одну знаковую сцену. А здесь, в Изборске, мы снимаем несколько натурных сцен, чтобы воссоздать экспозицию эстонской деревни. Так как на прилегающей к аэродрому территории была деревня, очень похожая по колориту на эту. Мы давно облюбовали это место», - пояснил Константин Буслов.

Фильм производства кинокомпании «РБ Продакшн» снимают при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры РФ. Общий бюджет проекта составляет 300 млн рублей. Выход запланировал к 9 мая 2022 года.