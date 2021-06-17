Александр Котов высоко оценил реализацию государственных программ в Псковской области

13:23, 17 июня 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов высоко оценил реализацию государственных программ в Псковской области.

«За прошедший 2020 год существенно изменилась ситуация, губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично контролирует выполнение государственных программ, нацпроектов, мы тоже участвуем в совещаниях, которые проводятся в рамках контроля за исполнением госпрограмм», - отметил Александр Котов, добавив, что с органов исполнительной власти очень строгий спрос.

В качестве примера Александр Котов привёл строительство детских садов, школ не только в Пскове, но и в Великих Луках в частности, а также ремонт дорог, закупку высокотехнологичного оборудования для медучреждений и строительство ФАПов.

«Хотелось бы, чтобы и дальше продолжали работать нацпроекты, госпрограммы, по которым мы получаем финансирование за счет средств федерального бюджета, - добавил спикер облсобрания. - Мы участвуем своими средствами, но объем нашего участия меньше, чем объем федеральных средств».

Александр Котов считает, что это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться, что Псковская область будет развиваться более высокими темпами год от года.