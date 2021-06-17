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Псковский тренер по футболу: У финнов мы выиграли, значит Дании не проиграем

Главный тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев уверен, что сборная России не проиграет сборной Дании на чемпионате Европы по футболу – 2020. Об этом он рассказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 17 июня.

По его словам, первая игра с Бельгией была неудовлетворительной и было очевидно, что российские футболисты не обыграют бельгийцев.

«Финнов мы выиграли, хорошие три очка, но защита у нас все еще не очень, выделить из нашей сборной могу Головина, Кузнецова», - сказал Васильев.

Сборная России в матче против Финляндии выиграла со счетом 1:0. В поединке с Бельгией россияне проиграли с разгромным счетом 3:0.

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