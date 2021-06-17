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Общество

Наличие подданства иностранного государства не совмещается с госслужбой – Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов прокомментировал ряд принятых нормативно-правовых актов в Псковской области, которые запрещают иметь губернатору, парламентариям, омбудсменам подданство иностранного государства.

«Такие нормы закона должны быть и должны действовать, – отметил Александр Котов. – Наличие подданства иностранного государства говорит о возможности постоянного проживания на территории этого государства, это не совмещается с государственной гражданской службой и муниципальными должностями».

Спикер регионального парламента добавил, что внесенные поправки станут поводом задуматься и подумать тем, кто решил связать свою жизнь с государственной службой, – либо госслужба либо подданство иностранного государства.

Ранее 40 депутатов Псковского областного Собрания на 59-й сессии регионального парламента проголосовали за внесение изменений в проект закона в части ограничений для замещения отдельных государственных должностей Псковской области в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства. Поправки были приняты в двух чтениях.

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