Наличие подданства иностранного государства не совмещается с госслужбой – Александр Котов

13:34, 17 июня 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов прокомментировал ряд принятых нормативно-правовых актов в Псковской области, которые запрещают иметь губернатору, парламентариям, омбудсменам подданство иностранного государства.

«Такие нормы закона должны быть и должны действовать, – отметил Александр Котов. – Наличие подданства иностранного государства говорит о возможности постоянного проживания на территории этого государства, это не совмещается с государственной гражданской службой и муниципальными должностями».

Спикер регионального парламента добавил, что внесенные поправки станут поводом задуматься и подумать тем, кто решил связать свою жизнь с государственной службой, – либо госслужба либо подданство иностранного государства.

Ранее 40 депутатов Псковского областного Собрания на 59-й сессии регионального парламента проголосовали за внесение изменений в проект закона в части ограничений для замещения отдельных государственных должностей Псковской области в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства. Поправки были приняты в двух чтениях.