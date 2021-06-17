Игорь Васильев: Для Псковской области крайне важен футбольный манеж

13:32, 17 июня 2021, ПАИ

«Для Псковской области крайне важен футбольный манеж. Стадион «Электрон», например, можно было бы там воплотить это в жизнь, страдаем необходимостью спортивных манежей», - сказал тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 17 июня.

По словам Васильева, финансируется клуб за счет средств бюджета города Пскова, сторонних спонсоров у клуба пока нет.

«Тренируемся мы на Яна Фабрициуса, утром, пока разгрузка не такая большая. Сейчас важная неделя перед игрой, но из-за экзаменов мы ни разу не тренировались всем составом», - добавил тренер.