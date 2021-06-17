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Спорт

Главный тренер ФК «Псков»: Для нормального функционирования футбольного клуба необходимо хорошее финансирование

Главный тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев считает, что для нормального функционирования футбольного клуба необходимо хорошее финансирование. Об этом он заявил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 17 июня.

По словам Васильева, нужно кормить игроков, необходимо медицинское обслуживание. Он отметил, что одни клубы могут жить на 400 млн рублей, другие на 20 млн, но в любом случае о таких суммах возможно говорить только в профессиональной футбольной лиге.

«Насколько я знаю, когда до минимума опускается финансирование, команды распускаются», - сказал Васильев.

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