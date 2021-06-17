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Общество

Александр Котов: Внесенные в закон о туристской деятельности поправки направлены на имидж Псковской области

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов прокомментировал изменения в закон о туристской деятельности.

«Мы считаем, что поправки направлены на приведение в порядок той деятельности, которая связана с работой гидов и экскурсоводов, это правильно, потому что от того, каким образом обслуживают экскурсионную группу, зависит имидж Псковской области», - считает спикер регионального парламента.

Александр Котов заметил, что депутаты всегда реагируют на исполнение тех или иных законов, которые принимаются.

«Если будут серьезные препятствия в работе, мы в любой момент готовы отреагировать, внести поправки», - добавил Котов.

Проект закона Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области «О туристской деятельности в Псковской области» устанавливает новые полномочия регионального комитета по туризму в части организации аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков. Проектом закона области определено, что к полномочиям комитета по туризму Псковской области будет относиться создание аттестационной комиссии, утверждение формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика, внесение сведений об экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках в единый федеральный реестр, организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью по оказанию услуг экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков. 

Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) устанавливается положением, утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти Псковской области. 

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