150 тысяч рублей заплатит гражданин Белоруссии за попытку незаконно пересечь границу в Псковской области

13:56, 17 июня 2021, ПАИ

150 тысяч рублей заплатит белорус за попытку незаконно пересечь границу в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

20 октября 2018 года гражданин Белоруссии, не дожидаясь окончания срока действующего в его отношении ограничения на въезд в Россию, двигаясь в качестве пассажира на автомобиле, незаконно пересек государственную границу неподалеку от населенного пункта Долосцы в Себежском районе.

Приговором Себежского районного суда иностранный гражданин признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.