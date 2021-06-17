Пять лет тюрьмы грозит браконьеру в Псковской области

13:49, 17 июня 2021, ПАИ

В отношении 34-летнего жителя Псковской области возбуждено уголовное дело из-за незаконного вылова рыбы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

В конце апреля у населенного пункта Чудская Рудница в Гдовском районе пограничники с поличным задержали жителя Псковской области, который незаконно осуществлял добычу водных биологических ресурсов в акватории Теплого озера.

У задержанного изъяли 13 рыболовных сетей и около 1800 экземпляров различных видов рыб, в числе которых щука, язь, сырть, лещ, плотва и густера.

По оценкам специалистов, сумма причинённого ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составила более 460 тысяч рублей. За незаконную добычу водных биологических ресурсов запрещенными орудиями лова правонарушителю грозит наказание до 5 лет лишения свободы.