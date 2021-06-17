Псковские энергетики напоминают об опасности полётов вблизи ЛЭП

13:51, 17 июня 2021, ПАИ

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» предупреждает пилотов и всех любителей воздушных видов спорта о недопустимости полётов вблизи охранных зон ЛЭП и напоминает об опасности поражения электрическим током при столкновении с воздушными линиями электропередачи.

Соприкосновение с проводом ЛЭП любых летательных средств, и даже «воздушных змеев», смертельно опасно. Электроустановки построены по принципу исключения прямого контакта человека с токоведущими частями, находящимися под напряжением. Никто не гарантирует, что неопытный парашютист не заденет токоведущие части парашютом или стропами, а дельтаплан или спортивный самолет, приземлившись в охранной зоне ЛЭП, не попадает под напряжение. Летательный аппарат вблизи энергообъектов не только несет угрозу жизни пилота, но и становится причиной сбоя в работе электрических сетей.

На высоте менее 100 метров линии электропередачи могут обладать низкой контрастностью с окружающим фоном. В сумерках с расстояния свыше 100 метров провода на фоне земли абсолютно не видны. Их наличие можно лишь предугадать по расположению и высоте опор ЛЭП.

Чтобы полёт был безопасным, необходимо строго соблюдать следующие правила:

При подготовке к полёту изучите маршрут, обратите внимание на расположение воздушных ЛЭП.

Во время полёта помните о риске столкновения с воздушными ЛЭП и необходимости визуальных осмотров.

Если ваш летательный аппарат оказался вблизи ЛЭП, не пытайтесь маневрировать, обходя провода на малой высоте.

При наличии запаса высоты пересекать ЛЭП желательно над опорами – они более заметны, чем провода.

При аварийной ситуации вы должны любыми манёврами постараться увести свой аппарат от ЛЭП. Самая жёсткая посадка безопаснее касания проводов.

Энергетики убедительно просят соблюдать максимальную осторожность и не приближаться к местам прохождения воздушных линий электропередачи! Для тех жителей области, кто стал свидетелем происшествия в охранных зонах ЛЭП, Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает номер телефона горячей линии – 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Подробную информацию о правилах поведения вблизи энергообъектов – в городе, на даче, на природе – читайте на интернет-портале МРСК Северо-Запада «Электробезопасность взрослым» (https://clients.mrsksevzap.ru/powersafetyadult).