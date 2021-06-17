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Псковские энергетики напоминают об опасности полётов вблизи ЛЭП

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» предупреждает пилотов и всех любителей воздушных видов спорта о недопустимости полётов вблизи охранных зон ЛЭП и напоминает об опасности поражения электрическим током при столкновении с воздушными линиями электропередачи.

Соприкосновение с проводом ЛЭП любых летательных средств, и даже «воздушных змеев», смертельно опасно. Электроустановки построены по принципу исключения прямого контакта человека с токоведущими частями, находящимися под напряжением. Никто не гарантирует, что неопытный парашютист не заденет токоведущие части парашютом или стропами, а дельтаплан или спортивный самолет, приземлившись в охранной зоне ЛЭП, не попадает под напряжение. Летательный аппарат вблизи энергообъектов не только несет угрозу жизни пилота, но и становится причиной сбоя в работе электрических сетей.

На высоте менее 100 метров линии электропередачи могут обладать низкой контрастностью с окружающим фоном. В сумерках с расстояния свыше 100 метров провода на фоне земли абсолютно не видны. Их наличие можно лишь предугадать по расположению и высоте опор ЛЭП.

Чтобы полёт был безопасным, необходимо строго соблюдать следующие правила:

При подготовке к полёту изучите маршрут, обратите внимание на расположение воздушных ЛЭП.

Во время полёта помните о риске столкновения с воздушными ЛЭП и необходимости визуальных осмотров.

Если ваш летательный аппарат оказался вблизи ЛЭП, не пытайтесь маневрировать, обходя провода на малой высоте.

При наличии запаса высоты пересекать ЛЭП желательно над опорами они более заметны, чем провода.

При аварийной ситуации вы должны любыми манёврами постараться увести свой аппарат от ЛЭП. Самая жёсткая посадка безопаснее касания проводов.

 

 

Энергетики убедительно просят соблюдать максимальную осторожность и не приближаться к местам прохождения воздушных линий электропередачи! Для тех жителей области, кто стал свидетелем происшествия в охранных зонах ЛЭП, Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает номер телефона горячей линии  8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Подробную информацию о правилах поведения вблизи энергообъектов – в городе, на даче, на природе читайте на интернет-портале МРСК Северо-Запада «Электробезопасность взрослым» (https://clients.mrsksevzap.ru/powersafetyadult).

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