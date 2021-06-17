В Бежаницах приведут в порядок площадь Энергетиков

14:05, 17 июня 2021, ПАИ

В 2022 году в Бежаницах приведут в порядок площадь Энергетиков. Эта общественная территория стала победителем онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

17 июня глава Бежаницкого района Сергей Михеев провел на площади выездное совещание, сообщает корреспондент газеты «Сельская новь». На месте обсуждались границы будущей площади и перечень работ по благоустройству прилегающих к ней территорий. Главной темой совещания стало обсуждение возможных вариантов освещения площади. Глава района обратился к энергетикам за помощью в оказании содействия в проработке технической стороны этого вопроса.

Планируется, что на площади появятся две стоянки для автотранспорта, посадочная площадка (с навесом) для пассажиров, зона отдыха и Доска почёта заслуженных энергетиков района.

Площадь Энергетиков в Бежаницах находится у региональной дороги. Здесь располагаются автовокзал, торговый центр и административное здание энергокомпании. Администрация городского поселения принимает предложения от населения района для включения их в проект.