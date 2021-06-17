Конвейер смерти: в порховский зооприют сдали еще одного породистого котёнка

14:26, 17 июня 2021, ПАИ

В порховский приют для бездомных животных «Добрый» сдали котёнка породы корниш-рекс. Как сообщили Псковскому агентству информации зоозащитники, по какой-то причине люди решили вернуть купленное животное заводчику, но тот отказался забрать его обратно.

В результате котёнок оказался в приюте. «Его хотели выпустить в подвал, а это неминуемая смерть, у него нет шерсти и он не приспособлен для выживания. В подвале могут выживать дикие или полудикие коты, рождённые в подвале во втором или третьем поколении, при условии наличия кормовой базы. И то живут они недолго, и жизнью это назвать нельзя, это выживание», - пояснили в «Добром».

Волонтёры добавили, что в приюте уже масса породистых бывших домашних животных, и заводчики продолжают их разводить. «Этот страшный конвейер смерти не останавливается ни на минуту. Пока нет закона, животные в России обречены на мучения и ужасную смерть. Никаких усилий приютов не хватит, пока плодильщики плодят, а безответственные граждане покупают», - подчеркнули в приюте. Волонтёры призывают не покупать и не разводить животных, пока на улицах и в приютах есть бездомные.